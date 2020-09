Il contact tracing europeo parlerà una sola lingua

14 Settembre 2020 – 19:48

Immuni e le altre app di contact tracing europee potranno dialogare tra di loro a partire dal mese di ottobre grazie al gateway della Commissione UE.

