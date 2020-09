È ufficiale Lg Wing, lo smartphone doppio schermo che si apre a T

14 September 2020 – 17:22

(Foto: Lg)Dopo una corposa anteprima ufficiosa di rumors e foto rubate, Lg Wing si presenta in via ufficiale inaugurando una nuova form-factor con lo schermo principale che può ruotare di 90 gradi formando una T orientabile in orizzontale o verticale e godendo anche del supporto di uno schermo secondario sottostante.

Tutto confermato rispetto alle ultime voci di corridoio, con il display principale che è un abbondante pannello da 6,8 pollici in formato 20,5:9 e uno secondario di circa la metà, da 3,9 (entrambi sono p-oled) che può mostrare informazioni aggiuntive sull’app attiva per esempio sulle indicazioni stradali in navigazione gps, visualizzando il controller touch quando si è in video-registrazione oppure i comandi mentre si sta giocando. Al contempo, si possono aprire due app differenti per un multitasking pieno, per esempio cercando informazioni online mentre si sta guardando un film oppure aprendo documenti da modificare mentre si è in una videochiamata.

(Foto: Lg)Il sistema di apertura è stato progettato per offrire solidità e leggerezza, c’è un ammortizzatore idraulico che riduce lo stress del movimento e un doppio lock per garantire stabilità e durevolezza. Altro componente meccanico molto interessante è il gimbal integrato nel modulo fotografico per rendere più fluide soprattutto le riprese con varie modalità di registrazione e sfruttando i sei sensori di movimento.

Passando alla scheda tecnica, Lg Wing è mosso dal chip Qualcomm Snapdragon 765G con connettività 5G, accompagnato da 8 gb di ram e uno spazio di archiviazione interna da 128 o 256 gb espandibili fino a 2 tb. La fotocamera posteriore conta su un occhio da 64 megapixel con apertura f/1,8, campo visivo 78 gradi e pixel da 0,8 µm, grandangolare da 13 megapixel a 117 gradi e pixel da 1,4 µm altra grandangolare da 12 megapixel con pixel grandi 2 µm. La batteria è da 4000 mAh con ricarica rapida e wireless, infine il sistema operativo è Android 10.

(Foto: Lg)Le dimensioni sono imponenti, pari a 169,5, x 7,4 x 10,9 mm con un peso che è stato contenuto in 260 grammi. La scocca ha ottenuto la certificazione ip54 e di grado militare mil-std 810g per impermeabilità e resistenza a stress vari. Lg Wing debutterà in patria a ottobre, da noi in Italia più tardi, ma uscita precisa e prezzo non sono stati ancora comunicati.

The post È ufficiale Lg Wing, lo smartphone doppio schermo che si apre a T appeared first on Wired.

Fonte: Wired