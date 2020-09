Back to School: Immuni sia compagno di banco

14 Settembre 2020 – 13:49

Il ritorno sui banchi di scuola è un momento delicato: l’impiego del contact tracing, laddove possibile, potrebbe fare la differenza.

The post Back to School: Immuni sia compagno di banco appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico