Immuni, verifiche saltate a causa di un bug

13 Settembre 2020 – 22:48

Un bug è stato scoperto nell’app Immuni: le notifiche in alcuni casi potrebbero arrivare in estremo ritardo a causa di mancati controlli nel tempo.

