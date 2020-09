Smishing, nuova ondata: la Polizia Postale avvisa

12 Settembre 2020 – 13:48

Non aprire alcun link contenuto in SMS sospetti: l’avviso diramato dalla Polizia Postale in merito a una nuova campagna di smishing.

The post Smishing, nuova ondata: la Polizia Postale avvisa appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico