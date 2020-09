35 anni di Super Mario Bros: gli accessori imperdibili per i fan dell’idraulico di Nintendo

12 Settembre 2020 – 9:04

Super Mario è l’idraulico più famoso della storia. Il 13 settembre si festeggia l’anniversario di Super Mario Bros, il videogame per Nes del 1985 che ha reso i fratelli Mario e Luigi due icone non solo del gaming, ma anche della cultura di massa, cambiando per sempre la percezione dei videogiochi nel mondo.

Super Mario è una serie di videogiochi considerata tra le più popolari e durature della storia. Ed è, non a caso, la saga che ha venduto di più, arrivando nel 2012 a superare 262 milioni di copie vendute (contando solo ed esclusivamente la serie principale: figuratevi). Per augurare 100 di questi anniversari a Mario & Co., abbiamo selezionato 10 accessori dedicati all’idraulico che non possono mancare nella casa di ogni nerd della saga.

Dalla mug termosensibile al set Lego, dalla lampada abat-jour che si accende con il Nes controller (c’è spazio per una lacrima di nostalgia), i gadget a tema Super Mario Bros sono tanti e tutti da collezionare. Roba da fare invidia a tutto il Regno dei Funghi.

The post 35 anni di Super Mario Bros: gli accessori imperdibili per i fan dell’idraulico di Nintendo appeared first on Wired.

Fonte: Wired