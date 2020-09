Zoom introduce l’autenticazione a due fattori

11 Settembre 2020 – 13:48

Ennesima nuova feature dedicata alla sicurezza per Zoom: al debutto ufficiale l’autenticazione a due fattori promessa nei mesi scorsi.

The post Zoom introduce l’autenticazione a due fattori appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico