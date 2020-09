Trump: nessun rinvio per il ban a TikTok negli USA

11 Settembre 2020 – 10:49

Se ByteDance non dovesse trovare un accordo per la cessione con una realtà statunitense entro pochi giorni, il social TikTok andrebbe incontro al ban.

Fonte: Punto Informatico