Smartphone? A volte basta Poco

11 Settembre 2020 – 10:48

A volte non serve un top di gamma, ma è sufficiente cercare un dispositivo nuovo ed ambizioso: ecco perché i nuovi Poco X3 sono andati a ruba.

The post Smartphone? A volte basta Poco appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico