Queste volpi sembrano attori di teatro

11 September 2020 – 17:25

Ore e ore accovacciato sul terreno umido, come un contrappasso da scontare ogni primavere: il fotografo finlandese Konsta Punkka si sottopone a questo rito fatto di pazienza e riflessi per catturare in pose teatrali gli esemplari di volpe che affollano le foreste della penisola scandinava.

“I cuccioli di volpe sono curiosi” – ha raccontato Punkka in un’intervista a Colossal – “tutto ciò che devi fare è mantenere una distanza di sicurezza dalla tana, sdraiarti a terra e aspettare. Il più delle volte sono loro a venirti a scrutare da vicino”. Ed è proprio con questa tecnica che è riuscito a catturare alcuni i suoi scatti straordinari.



