L’apribottiglie sferico che funziona da ogni angolazione

11 Settembre 2020 – 9:05

Quando lo si guarda piazzato su un tavolo si possono avere reazioni diverse ma difficilmente si potrebbe pensare che Convex sia un apribottiglie. E in effetti finché non si stacca il foro esagonale che ne caratterizza la facciata, la sensazione è di trovarsi davanti a un oggetto d’arredo, precisamente a una sfera riflettente in acciaio ottenuta dalla lavorazione di un grande cuscinetto, utilizzato di norma nei macchinari pesanti, che ricalca una pallina da baseball. La novità rispetto a tanti prodotti simili sta proprio nel tappo a sei lati, che consente di aprire ogni tipo di bevanda.

Frutto dell’idea di due designer, che in precedenza hanno realizzato il fermalibri Cal, l’apribottiglie Convex è disponibile qui al prezzo di 33 euro e nella versione placcata in oro (41 euro) con consegne in programma nel febbraio del 2021, ma per ora lo possono prenotare solo i residenti in Usa, Regno Unito e Canada.

