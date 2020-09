L’app che ti aiuta a scegliere la bici elettrica

11 Settembre 2020 – 18:03

(Foto: BiciLive)BiciLive App è un’applicazione che aggrega in un unico strumento tutte le informazioni che girano attorno all’universo delle ebike con una panoramica sulle caratteristiche tecniche, foto e prezzi per il mercato italiano delle varie biciclette dotate di propulsore elettrico e/o componenti tecnologici.

Lanciata in occasione della Italian Bike Festival a Rimini, l’applicazione nasce da un catalogo cartaceo e ne amplia le potenzialità grazie a un aggiornamento in tempo reale e a più multimedialità, vista la natura digitale. Si parte con un database piuttosto ampio visto che conta su 2300 modelli che arrivano da 130 diversi brand.

Oltre alle informazioni tecniche e al listino prezzi aggiornato, l’app di BiciLive offre anche una serie di suggerimenti e di consigli attraverso guide pratiche che illustrano anche il significato delle varie terminologie e le principali caratteristiche di una bici a pedalata assistita.

Il catalogo cartaceo che nel 2020 ha raggiunto la terza edizione e la sua digitalizzazione è stata effettuata in diversi mesi e in stretta collaborazione con realtà del settore dell’elettrico. L’app mette a disposizione lo strumento chiamato eBike Finder che è un motore di ricerca per filtrare in base alle proprie necessità e esigenze, impostando parametri di ricerca come categoria, marca bicicletta, marca motore, prezzo e capacità batteria. Esistono anche filtri più avanzati per esempio su potenza motore, coppia motore, peso, materiale del telaio, tipo di ammortizzatore, diametro della ruota anteriore e posteriore.

Si può scaricare l’app di BiciLive gratuitamente sia da Google Play per smartphone Android sia dallo store di Apple per iPhone. Ecco come funzionano le eBike.

