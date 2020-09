La nuova personalizzazione delle chat di WhatsApp

11 September 2020 – 17:00

In una delle prossime versioni di WhatsApp è in arrivo una funzione che permetterà di apporre su ogni tipologia di sfondo a tinta unita i classici disegnini che caratterizzano lo sfondo predefinito dell’app. La novità è stata avvistata in anteprima in una delle versioni preliminari dell’app e dovrebbe arrivare a breve su Android e iOS.Continua a leggere



In una delle prossime versioni di WhatsApp è in arrivo una funzione che permetterà di apporre su ogni tipologia di sfondo a tinta unita i classici disegnini che caratterizzano lo sfondo predefinito dell’app. La novità è stata avvistata in anteprima in una delle versioni preliminari dell’app e dovrebbe arrivare a breve su Android e iOS.

Continua a leggere In una delle prossime versioni di WhatsApp è in arrivo una funzione che permetterà di apporre su ogni tipologia di sfondo a tinta unita i classici disegnini che caratterizzano lo sfondo predefinito dell’app. La novità è stata avvistata in anteprima in una delle versioni preliminari dell’app e dovrebbe arrivare a breve su Android e iOS.

Fonte: Fanpage Tech