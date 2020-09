La carta d’identità elettronica per i servizi PA

11 September 2020 – 10:44

La conversione in legge del decreto semplificazioni rende la CIE ancora più efficace per l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione.

The post La carta d’identità elettronica per i servizi PA appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico