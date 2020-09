Il ripetitore WiFi di Xiaomi a soli 13,99 euro

11 Settembre 2020 – 13:48

Due antenne e fino a 300 Mbps di velocità per Xiaomi Mi WiFi Range Extender Pro, dispositivo che estende la portata della rete wireless.

