Il nuovo gioco di Pac-Man in realtà aumentata

11 Settembre 2020 – 12:24

(Foto: Bandai Namco)Pac-Man Geo è in arrivo su Android e iPhone per portare uno dei personaggi più celebri della storia dei videogame in uno scenario del tutto nuovo e potenzialmente sconfinato ovvero il mondo intero. Sviluppato da Bandai Namco in collaborazione con Google Maps, sviluppa in modo del tutto differente il concetto di geolocalizzazione rispetto a precedenti celebri come Pokemon Go.

Il gameplay di Pac-Man è semplicissimo: un omino tutto bocca che mangia biscotti (non sono monete come si pensa erroneamente) in un labirinto che viene inseguito da fantasmini colorati che possono passare dall’essere predatori a prede ribaltando i ruoli. Un successo lungo 40 anni con numerosissime varianti, ma nessuna mai aveva allargato il campo di gioco all’intero pianeta.

Con Pac-Man Geo si sfruttano le cartine di Google Maps con i dedali di vie, gli incroci, le rotonde e i vicoli ciechi per partite sempre differenti, peraltro con visuale 3d. A differenza di Pokemon Go che utilizza il giocatore come pedina e il gps per tracciarne gli spostamenti visualizzando in realtà aumentata i mostriciattoli, con Pac-Man Go si potrà viaggiare nei vari continenti senza muoversi da casa.

Si potranno infatti scegliere le location del mondo reale e creare livelli personalizzati poi da condividere per sfidare gli altri giocatori e scalare le classifiche globali. Per ora sono stati diffusi soltanto gli screenshot qui pubblicati, manca un vero e proprio video, ma si può carpire qualche informazione sulle modalità come per esempio il gioco in luoghi molto famosi (è mostrato Times Square a New York) con riconoscimenti speciali da raccogliere.

Bandai Namco ha promesso l’uscita in questo mese di settembre, ha già pubblicato la pagina su Google Play su Android con la possibilità di pre-registrarsi così da scaricare il gioco non appena ufficiale. Sembra sarà un titolo free-to-play ossia gratis con probabili acquisti in-app tutti da definire e verificare.

