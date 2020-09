Il campione di Fortnite Ninja è tornato su Twitch

11 Settembre 2020 – 11:28

Il campione di fortnite e streamer dei record ha annunciato il suo ritorno sulla piattaforma che lo ha reso famoso in tutto il mondo. L’anno scorso aveva abbandonato Twitch per passare alla piattaforma rivale Mixer di proprietà di Microsoft, per poi però lasciarla dopo meno di un anno di permanenza.Continua a leggere



Fonte: Fanpage Tech