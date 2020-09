Disinformazione e infodemia: due anni del codice UE

11 Settembre 2020 – 10:48

A due anni dalla definizione del codice, a Bruxelles si fa il punto sulla lotta alla disinformazione combattuta al fianco delle piattaforme.

The post Disinformazione e infodemia: due anni del codice UE appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico