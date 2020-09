Chi vuol essere milionario fa una domanda su Wikipedia: il sito va in tilt per ore

11 September 2020 – 11:27

Nella prima stagione del noto quiz televisivo il conduttore ha fatto una domanda per rispondere alla quale era necessario visitare in prima persona l’enciclopedia online. I curiosi potrebbero però essere stati troppi: pochi secondi dopo il sito è caduto vittima di malfunzionamenti per il resto della serata.Continua a leggere



Fonte: Fanpage Tech