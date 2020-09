Xbox Series X vs Series S: quali sono le differenze?

10 Settembre 2020 – 12:03

(Foto: Microsoft)Con le ufficializzazioni dei prezzi e dell’uscita internazionale, è arrivato il momento di un confronto completo Xbox Series X vs Series S per mettere in luce quali siano le differenze e cosa cambia tra le due versioni della console di nuova generazione di Microsoft attesa al debutto il prossimo 10 novembre.

Il design

(Foto: Microsoft)È evidente quanto Microsoft abbia strutturato Xbox Series S affinché riducesse l’ingombro al minimo, ma al contempo racchiudesse tutto il necessaire per un’esperienza next-gen. Conosciamo con precisione le dimensioni di Series X che sono di 151 x 151 x 301 mm per 4,45 kg di peso mentre il volume di Series S è definito come del 60% inferiore.

Se l’aspetto della prima è stato da subito avvicinato a quello di un frigorifero, per via del blocco a parallelepipedo, la seconda ricorda un altoparlante a causa della sezione circolare tonda: si tratta di una porzione forata che consente la ventilazione dei componenti interni. Series X sarà nera, Series S bianca.

Come già noto, Series S sarà una versione solo digitale dunque non sarà presente il drive ottico per leggere dischi come per Series X. La medesima soluzione adottata anche per le nuove Ps5.

L’hardware

(Foto: Microsoft)Identico il processore che muove i due sistemi, un Amd Zen 2, 8-core a 3.8 GHz personalizzato ad hoc, ma cambiano tutti gli altri componenti a corredo con una ram da 16 gb gddr6 a 320 bit per Series X contro i 10 gb di Series S, la memoria interna è da 1 tb ssd contro 512 gb (espandibili entrambe di un ulteriore 1 gb via usb hdd).

La differenza maggiore sta nella scheda grafica che nella prima è una Rdna 2 da 12,5 teraflop (52 cu a 1,825 GHz) contro una Rdna 2 da 4 teraflop (20 cu a 1,565 GHz); Series X può offrire una larghezza di banda della memoria da 10 gb a 560 gb/s e 6 gb a 336 gb/s vs 8 gb a 224 gb/s e 2 gb a 56 gb/s. Il tutto si traduce in una risoluzione in output da 4k a 60 fps per Xbox Series X e 1440p a 60 fps per Series S.

I prezzi

(Foto: Microsoft)Infine, i prezzi: Xbox Series X parte da 499,99 euro mentre la sorella minore Xbox Series S da 299,99 euro.

