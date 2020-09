Tor Vergata: attacco ransomware, nessun riscatto

10 Settembre 2020 – 16:50

Al momento nessuna richiesta per il pagamento di un riscatto: lo afferma il rettore confermando l’attacco che ha colpito i sistemi.

