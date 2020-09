Spiegare il cambiamento climatico ai bambini con racconti classici rivisitati

10 Settembre 2020 – 9:04

Lo sapevate che, se Pinocchio fosse stato scritto in un futuro senza più alberi, mastro Geppetto avrebbe dovuto cambiare radicalmente i suoi piani? E che, se Robinson Crusoe fosse naufragato oggi, avrebbe rischiato di imbattersi in un’isola grande tre volte la Francia ma composta interamente di rifiuti di plastica? Che re Luigi de Il libro della giungla avrebbe potuto essere uno dei 150mila oranghi scomparsi negli ultimi vent’anni? È possibile tramandare una storia alle generazioni future, così come la conosciamo, se gli elementi fondanti della storia stessa sono destinati a scomparire? Come si possono raccontare una foresta, una balena, un’isola incontaminata a chi non le ha mai viste e non potrà mai vederle?

Otto autori con sede a Genova hanno scelto 23 racconti e li hanno ambientate in ecosistemi in rovina, per aiutare i giovani lettori a sviluppare un pensiero critico sui temi ambientali e trasmettere qualcosa di più oltre ai tradizionali messaggi morali presenti nei libri per bambini. Sfogliando le pagine di Quello che c’era una volta – fiabe dopo il cambiamento climatico, si scopre che le storie conosciute da tutti, se si svolgessero in un futuro non troppo distante, non sarebbero poi così memorabili.

Il progetto è nato circa un anno e mezzo fa, quando gli occhi di tutti erano puntati su Greta Thunberg e l’attenzione globale per l’azione climatica era al suo apice. Proprio in quei giorni, gli illustratori genovesi di Studio Rebigo stavano cercando un’idea per la nuova autoproduzione collettiva da lanciare. “In un momento in cui tutti parlavano di futuro, di giovani consapevoli e di che mondo lasceremo loro in eredità ci è sembrato giusto pensare a quello che in fondo è il nostro pubblico di riferimento quando lavoriamo nell’illustrazione: le generazioni che verranno e i loro genitori attualmente nostri coetanei”, ci spiega l’illustratore Alessandro Parodi. “Da qui la domanda: che mondo, ma soprattutto, che storie lasceremo loro?”.

Gli autori affrontano quattro temi: la deforestazione, l’inquinamento da plastica, il riscaldamento globale e l’urbanizzazione. Per farlo, usano i disegni di storie per bambini – con la differenza che vengono ambientate in distopici scenari di disastri ambientali. Tra questi ci sono racconti popolari come Cappuccetto rosso e Il fagiolo magico, classici come Ventimila leghe sotto i mari di Jules Verne, La sirenetta di Hans Christian Andersen, Hansel e Gretel di Grimms, Il barone rampante di Italo Calvino e Il giardino segreto di Frances Eliza Hodgson Burnett.

Il libro è stato pensato per i bambini e tutti coloro che se ne occupano, dai genitori agli insegnanti, ma anche in modo più esteso per “chiunque abbia a cuore il pianeta che ci ospita”.

“Noi non insegniamo nulla, perché in fondo siamo studenti quanto tutti gli altri: però speriamo che, proprio come è successo a noi lavorando, questo libro aiuti i lettori a sviluppare un pensiero critico sull’argomento che porti poi a riflettere sul quotidiano, sui gesti che compiamo ogni giorno. E che immancabilmente si riverseranno sulle nostre vite future”.

In termini di accuratezza scientifica, è stata fondamentale la consulenza di Francesco Martinelli, naturalista e collaboratore del National Geographic. “Siamo partiti dai dati scientifici da lui suggeriti per costruire delle immagini fedeli rispetto alle prospettive che gli esperti mondiali prevedono”, dice Parodi.

La funzione divulgativa del libro accompagna quella ludica. Ci sono infatti spiegazioni accurate che si alternano alle storie di fantasia e rendono il contesto sempre chiaro al lettore, così come alcune pagine in formato più piccolo che giocano e interagiscono con le illustrazioni in un vero e proprio racconto nel racconto.

“Per tramutare tutto questo in un linguaggio fruibile e leggero abbiamo optato per il distacco fra parte più ironica, demandata alle immagini, e parte di riflessione concreta sui problemi, demandata alle infografiche alla fine di ogni macro-capitolo tematico”.

D’altronde, gli esperti (come Elisa Palazzi, climatologa presso l’Isac-Cnr di Torino e co-autrice di Perché la Terra ha la febbre) sanno che è importante aiutare i bambini a capire il cambiamento climatico e appoggiarli mentre affrontano le emozioni che ne possono derivare.

La psicoterapeuta Caroline Hickman dell’Università di Bath e della Climate Psychology Alliance consiglia di farlo già a due o tre anni di età. “Non appena si inizia a insegnare loro a parlare e a impegnarsi emotivamente e relazionalmente con il mondo, il cambiamento climatico deve essere intessuto nella loro visione”. Hickman sostiene che è come parlare di altre cose difficili. “Il cambiamento climatico non è diverso: ha già un impatto sul bambino giorno dopo giorno, quindi meglio iniziare a parlarne ora”. Inoltre molti bambini e ragazzi sono spesso molto più informati sull’argomento, e combattivi, degli adulti che li circondano.

Dare ragione di speranza e mostrare buoni esempi di pratiche quotidiane e scelte politiche è fondamentale perché il discorso non cada nel vuoto o, peggio, generi soltanto sconforto.

Non a caso, l’intero progetto di Quello che c’era una volta punta alla massima sostenibilità. Lo studio si è affidato a Tipografia grafica Kc, la prima tipografia certificata Eco-Print in Europa che per una fortunata coincidenza ha sede a Genova. Sono stati loro a ideare il progetto Il cielo in una stampa in cooperazione con il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, nato per offrire ai detenuti competenze professionali e abilità tecniche all’interno di un percorso di reinserimento sociale e lavorativo.

L’autoproduzione non è una novità per il team, composto da Matteo Anselmo, Matteo Baldrighi, Valeria Nieves, Alessandro Parodi, Luca Tagliafico, Ste Tirasso, Silvia Venturi e Arianna Zuppello. Dal 2015 hanno pubblicato Ciclismo epico (una raccolta di storie illustrate sul mondo della bicicletta), Laika (dedicato al primo cane nello spazio) e Zanzine (un ironico prontuario di sopravvivenza alle zanzare).

“In ogni autoproduzione cerchiamo di adottare scelte editoriali diverse, dal formato dei volumi fino alle tecniche di stampa, in modo che ogni progetto risulti diverso dai precedenti”, ci dice Parodi.

Quello che c’era una volta non è ancora uscito, ma il crowdfunding inizierà il prossimo 8 settembre su Produzioni dal basso con una presentazione virtuale. Finora l’idea è stata accolta con molta curiosità da parte del pubblico.

“Speriamo davvero che queste reazioni incoraggianti trovino conferma nella campagna di crowdfunding”, conclude Parodi. “E che, soprattutto, siano un punto di partenza per guardare il pianeta in cui viviamo con un occhio più responsabile”.

