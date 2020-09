La nuova battaglia dell’ecommerce si combatte nei cieli

10 Settembre 2020

Il drone per le consegne di Amazon (foto: Joe Buglewicz/Bloomberg via Getty Images)La battaglia per il dominio nel mondo dell’ecommerce ora si sposta in cielo. Dopo che settimana scorsa Amazon ha ottenuto la licenza da parte dell’Amministrazione federale dell’aviazione (Fcc) degli Stati Uniti per avviare la sperimentazione delle consegne con i droni per il servizio Prime Air, anche il principale concorrente Walmart ha annunciato il 9 settembre di aver avviato i test per le consegne con i droni nella città di Fayetteville in North Carolina.

La più grande catena di supermercati degli Stati Uniti per questo nuovo servizio collaborerà con la startup israeliana Flytrex Aviation Ltd., specializzata nella produzione di droni, e in questa prima fase di sperimentazione si concentrerà in particolare sulla consegna di prodotti alimentari e articoli per la casa. Nella sua nota Walmart non riporta quanto sia il peso supportato o la distanza percorsa, ma stando a quanto riportato da Bloomberg, i mezzi prodotti dall’azienda israeliana hanno la capacità di portare fino a 3 chilogrammi di peso e di volare in un raggio di circa 10 chilometri.

Al momento, i droni di Amazon sono in grado di arrivare fino a 24 chilometri, con pacchetti di oltre 2 chili, ma dal canto suo, la compagnia scelta da Walmart per i suoi droni è parte del programma Integration Pilot Program promosso proprio dall’ente dell’aviazione americana, che punta a mettere in relazione aziende private, enti statali e governi locali per diversi tipi di operazioni e servizi tramite drone.

Come è accaduto per altri aspetti del settore ecommerce, ad aver accelerato lo sviluppo della consegna con i droni da parte di Walmart hanno contribuito anche il periodo di lockdown e lo sviluppo di sistemi di consegna sempre più sicuri e in grado di garantire il massimo distanziamento. Nel complesso, nei primi sei mesi del 2020 le vendite online per la compagnia sono quasi raddoppiate rispetto all’anno scorso, secondo quanto riporta Fox Business.

E quello delle consegne con i droni non è il solo fronte su cui competeranno Amazon e Walmart. Il prossimo 15 settembre, la catena di supermercati avvierà negli Stati Uniti anche il suo programma a sottoscrizione Walmart+, ispirato al programma Amazon Prime che consente di avere le consegne gratuite in un giorno da oltre 2.700 punti vendita e altri vantaggi.

Fonte: Wired