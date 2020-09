Il giorno di Surface Duo: oggi il lancio negli USA

10 Settembre 2020 – 10:48

Esordio ufficiale oggi negli Stati Uniti per Surface Duo, dispositivo a doppio schermo che segna il ritorno di Microsoft nel territorio smartphone.

