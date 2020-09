Da Mastercard una piattaforma di test per le CBDC

10 Settembre 2020 – 10:50

Il colosso delle carte di credito annuncia il debutto di una piattaforma attraverso la quale condurre test sulle Central Bank Digital Currency.

Fonte: Punto Informatico