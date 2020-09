Cosa devi sapere sulla tecnologia 5G

Che cosa si intende per tecnologia 5G? E perché continuiamo a parlarne come la rete del futuro? La risposta a queste domande la trovate nel primo episodio di una serie di tre puntate del nostro podcast Wired Future, dedicate tutte al 5G.

Andremo alla scoperta della rete mobile di quinta generazione in tutti i suoi aspetti: partiremo da quelli tecnologici, ma entreremo anche nel merito della parte storica, scientifica, economica e pure dei risvolti a livello sociale. Perché non c’è dubbio, come ci suggeriscono le notizie di cronaca, che il 5G sia in questo momento un tema non solo di sviluppo tecnologico, di offerta di servizi e di abilitazione di nuove funzionalità, ma anche un argomento che interessa da vicino le persone, e che è entrato, con forza, nel dibattito pubblico (anche perché alcuni comuni hanno scioccamente deciso di bloccarle il 5G).

Per conoscere più da vicino il 5G, abbiamo chiesto di raccontarci tutto della tecnologia a Nicola Pasquino, docente di misure per la compatibilità elettromagnetica all’università degli studi di Napoli Federico II e presidente del Comitato tecnico 106 sull’Esposizione umana ai campi elettromagnetici del Comitato elettrotecnico italiano. Al microfono, trovate il giornalista scientifico Gianluca Dotti.

