Come organizzare il tuo torneo di esport su Twitch

10 Settembre 2020 – 15:03

Twitch Rivals (immagine: Twitch)Twitch, il portale live streaming di Amazon, sta rendendo più facile organizzare e tramettere le competizioni di esport. La piattaforma ha lanciato Versus, la versione beta di nuova suite di strumenti che offre ai creatori di campionati videoludici un modo rapido per creare competizioni, gestire e accettare le registrazioni dei partecipanti e trasmettere in streaming le sessioni di gioco.

“Comprendiamo che non tutti gli organizzatori di competizioni hanno gli strumenti o le risorse necessarie per ospitare tornei di esport”, commenta Twitch presentando Versus: “È importante per noi garantire che questo avvenga responsabilizzando organizzatori e giocatori a tutti i livelli”.

In Twitch ha lanciato Twitch Rivals, una piattaforma per ospitare le competizioni tra streamer professionisti. Per tutti gli altri videogiocatori che, prima della pandemia si riunivano nei locali che organizzavano mini competizioni e che ora non vi possono andare a causa delle misure di distanziamento sociale, Twitch ha pensato di creare uno strumento che permetta a tutti di tornare a partecipare ai tornei anche a distanza.

Versus, come fa Rivals, permetterà agli organizzatori di personalizzare i propri tornei con banner, immagini e regole. La suite di strumenti sarà utile per impostare la registrazione dei partecipanti all’evento e organizzare le sessioni di gioco con il bracketing (tipo di inquadratura che mostra più sessioni di gioco contemporaneamente) e far sapere ai partecipanti che stanno partecipando a una competizione inviando una notifica.

Versus è in versione beta chiusa, ossia disponibile solo per un ristretto gruppo di organizzatori d’eventi, ma sul sito è possibile iscriversi alla lista d’attesa che gradualmente permetterà a chiunque di testare la nuova strumentazione.

