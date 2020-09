TikTok aumenta gli sforzi per bloccare l’odio online

9 Settembre 2020 – 18:13

(Foto: Mario Tama/Getty Images)TikTok ha annunciato la sua adesione al codice di condotta della Commissione europea contro l’incitamento all’odio online. Per prevenire e contrastare la diffusione dell’hate speech in rete a maggio 2016 Bruxelles ha concordato con Facebook, Microsoft, Twitter e YouTube un codice di autoregolamentazione per le piattaforme.

Nel 2018 si sono uniti Instagram, Snapchat e Dailymotion. L’anno scorso è stata la volta di Jeuxvideo, piattaforma francese che si rivolge al mondo dei videogame. E adesso aderisce anche la app della cinese Bytedance.

Cormac Keenan, responsabile Trust and Safety dell’azienda in Europa spiega sul blog della società che l’obiettivo del portale è quello di proteggere gli utenti “da contenuti, come i discorsi che incitano l’odio, che possono interferire con il vivere un’esperienza positiva”.

L’adesione al codice si aggiunge ad altre pratiche messe in campo da TikTok contro l’hate speeech, come il divieto di espressioni d’odio di ogni genere nei contenuti e nei commenti. L’azienda ha adottato una politica di tolleranza zero verso i gruppi d’odio. “Lo standard a cui chiediamo ai nostri utenti di aderire proibisce qualsiasi forma di discorso o ideologia d’odio”, prosegue Keenan.

TikTok ha sempre agito rimuovendo le offese razziste o i contenuti che sostengono tesi negazioniste. “Ci rendiamo conto che può sembrare una sfida insormontabile in un mondo sempre più polarizzato”, commenta Keenan, “ma riteniamo che questo non debba impedirci di tentare”.

The post TikTok aumenta gli sforzi per bloccare l’odio online appeared first on Wired.

Fonte: Wired