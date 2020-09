Otto SPID su dieci sono registrati da Poste Italiane

9 Settembre 2020 – 19:48

Otto SPID su dieci sono PosteID e quindi registrati presso Poste Italiane: dopo 10 milioni di registrazioni, il dato è eclatante.

