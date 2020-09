LG Ultrafine Ergo 4K, 32 pollici e un braccio

9 September 2020 – 13:18

LG presenta il nuovo display da 32 pollici Ultrafine Ergo 4K, che può essere posizionato sempre all’altezza ed all’angolazione giusta per poter lavorare.

The post LG Ultrafine Ergo 4K, 32 pollici e un braccio appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico