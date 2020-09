Immuni: i numeri, tra focolai bloccati e download

9 Settembre 2020 – 19:48

Le statistiche ufficiali su Immuni fotografano un grado di adozione dell’app ancora troppo basso, nonostante l’efficacia della tecnologia.

The post Immuni: i numeri, tra focolai bloccati e download appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico