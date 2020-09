Gli Oscar introducono la clausola dell’inclusione nella corsa al Miglior film

9 Settembre 2020 – 12:03

(Foto: Getty Images)I tempi degli #OscarsSoWhite sembrano lontani… e per certi versi vicini in maniera preoccupante. Le polemiche sul mancato rispetto della diversità si ripropongono ciclicamente quando si tratta di esaminare le nomination dei principali premi cinematografici, in particolare degli Academy Awards, spesso accusati di non prendere in considerazione abbastanza donne o minoranze nelle candidature. Da qualche anno, l’Academy stessa ha avviato un processo di inclusione e in queste ore è stata annunciata un’importante novità in questo senso: per essere candidata a Miglior film, la produzione deve rispettare alcuni standard precisi.

Ne sono stati individuati quattro e, per essere candidati al riconoscimento più prestigioso, i film sono obbligati a osservarne almeno due: 1) rappresentazione, temi e narrazioni sullo schermo; 2) gruppi di lavoro e leadership creativa; 3) opportunità e accesso all’industria; 4) sviluppo del pubblico. Sì, tutti un po’ fumosi. Ciò che conta, per essere chiari e concreti, è che viene giudicata in maniera positiva l’inclusione di donne, persone di colore, appartenenti alla comunità Lgbt+ e persone con disabilità fisiche o cognitive, sia fra gli attori sia fra le varie professionalità coinvolte dietro le quinte.

Gli standard saranno introdotti a partire dalla 96sima edizione degli Oscar, cioè dal 2024. Per quanto concerne la prossima, quella del 2021, tutto sarà come prima; mentre per la 94esima e la 95esima, che si terranno rispettivamente nel 2022 e 2023, i titoli che vorranno essere candidati al premio più importante dovranno compilare un modulo in cui autocertificare l’adesione ai principi di inclusione dettati dall’organizzazione. Dunque, per ora, le novità riguarderanno solo la categoria Miglior film, appunto, anche se il dibattito sulla rappresentazione di donne e minoranze spesso coinvolge anche regia e interpreti, come dimostra la recente decisione della Berlinale di eliminare il distinguo fra miglior attore e miglior attrice.

