Arriva Android 11, ecco le cinque migliori novità

9 Settembre 2020 – 12:43

(Foto: Google)A poco più di un anno da Android 10 è ufficiale Android 11 che si rende disponibile all’aggiornamento sui Pixel dal secondo modello in poi e a breve anche su determinati modelli di OnePlus, Oppo e Xiaomi. Quali sono le migliori novità della nuova versione del sistema operativo di Google? Ne abbiamo scelte cinque significative.

1 – Registrazione schermo nativa: molti brand l’avevano introdotto da tempo con soluzioni proprietarie, ma con Android 11 arriva la possibilità di salvare un video dell’attività a display con l’audio catturato dal microfono.

2 – Conversazioni e bolle: una larga fetta dell’update è dedicata alla nuova visualizzazione delle chat da diverse applicazioni che vengono raggruppate nella parte alta della tendina delle notifiche. L’intelligenza artificiale studia le abitudini e mette in risalto quelle con i contatti reputati più importanti. Inoltre, arrivano le bolle che fluttuano sulla homepage, un po’ come quelle di Messenger di Facebook.

3 – Nuovo menu spegnimento: che mostra non solo spegni/riavvia ma anche il controllo della domotica come le lampadine smart, i robot aspirapolvere, la videosorveglianza fino all’output dell’audio diffuso o ancora degli altoparlanti intelligenti.

4 – Notifiche a tempo: si possono concedere alle app le autorizzazioni temporanee, anche una sola volta, a determinate funzioni o risorse come il microfono, la posizione, ecc… Inoltre, le autorizzazioni verranno revocate dopo lungo tempo di inattività.

5 -Tante nuove emoji: come vi abbiamo già raccontato nel dettaglio arriveranno tante nuove emoji compresa la mano nella tipica gestualità italiana.

I modelli compatibili da subito sono Pixel 2 e 2 Xl, Pixel 3 e 3 XL, Pixel 3a e 3a XL, Pixel 4 e Pixel 4 Xl e presto OnePlus 8 e 8 Pro. Per aggiornare a Android 11 si può controllare la disponibilità dal proprio dispositivo seguendo il percorso Impostazioni > Sistema > Avanzate > Aggiornamento di sistema. Il pacchetto pesa circa 1,3 gb e il consiglio è quello di effettuare un backup completo e collegarsi al wi-fi e alla corrente prima di procedere.

