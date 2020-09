Regina King di Watchmen è la prima regista afroamericana alla Mostra del Cinema di Venezia

(Foto: Getty Images)Non si può dire che la carriera di Regina King sia appena iniziata: il primo ruolo di rilievo l’ha ottenuto nel 1985 nella sitcom 227, per poi continuare a lavorare parecchio sia in televisione (Leap of Faith, The Boondocks, The Leftovers) sia al cinema (Jerry McGuaire, Nemico pubblico, Ray, Se la strada potesse parlare, quest’ultimo le è valso anche un Oscar). Ma è sicuramente con la sua partecipazione all’acclamatissima miniserie Watchmen che la sua popolarità è stata consacrata definitivamente e a livello internazionale. In questi giorni, poi, è diventata una donna da primato: è la prima regista afroamericana a essere stata selezionata alla Mostra del Cinema di Venezia.

Presentato fuori concorso in anteprima mondiale il 7 settembre, One Night in Miami segna l’esordio di Regina King dietro la macchina da presa, che ha voluto portare sullo schermo una storia particolarmente significativa per la comunità black degli Stati Uniti. Si tratta dell’adattamento dell’opera teatrale di debutto del drammaturgo Kemp Powers, che nel 2013 aveva scritto uno spettacolo su un incontro cruciale svoltosi realmente nel 1964: per festeggiare un’importante vittoria di Cassius Clay (il futuro Mohammed Alì), si diedero appuntamento nella capitale della Florida Malcolm X, il giocatore di football Jim Brown e il musicista Sam Cooke (interpretati rispettivamente qui da Eli Goree, Kingsley Ben-Adir, Aldis Hodge e Leslie Odom Jr.).

Le reazioni della critica: a dir poco entusiastiche, sottolineando la difficoltà egregiamente superata da Regina King di cimentarsi con un film storico e il talento con cui gestisce un cast di attori di estremo talento. “A seconda di come questo film funzionerà, si apriranno o chiuderanno porte per altre registe afroamericane”, ha dichiarato durante l’evento di presentazione della sua opera in laguna. Negli scorsi anni i festival cinematografici come Venezia sono spesso stati oggetto di polemiche per la scarsa rappresentanza di donne e minoranze, soprattutto fra il carnet di registi (quest’anno nella competizione ufficiale otto film su 18 sono firmati da registe): che questi siano piccoli ma significativi passi in avanti?

