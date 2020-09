Questa funzione anti truffa di Android svela chi chiama e perché sta chiamando

8 Settembre 2020 – 20:29

Un aggiornamento dell’app Telefono di Google per gli smartphone di Android permetterà di ricevere sullo schermo non solo informazioni verificate sull’identità del chiamante, ma anche sullo scopo della telefonata. Il servizio funziona grazie a dati forniti volontariamente dalle aziende ma per il momento non è ancora attivo in Italia.Continua a leggere



Un aggiornamento dell’app Telefono di

Continua a leggere Un aggiornamento dell’app Telefono di Google per gli smartphone di Android permetterà di ricevere sullo schermo non solo informazioni verificate sull’identità del chiamante, ma anche sullo scopo della telefonata. Il servizio funziona grazie a dati forniti volontariamente dalle aziende ma per il momento non è ancora attivo in Italia.

Fonte: Fanpage Tech