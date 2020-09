Minecraft si potrà giocare anche in realtà virtuale

8 Settembre 2020 – 18:04

(Foto: Minecraft)Mojang Studios ha ufficializzato che arriverà a fine mese con un aggiornamento del gioco la speciale funzionalità di realtà virtuale per Minecraft che renderà possibile immergersi letteralmente nel popolare titolo sandbox attraverso i visori PlayStation Vr. Si tratterà di un update gratuito che si basa sul lavoro già svolto per altre piattaforme in passato.

L’annuncio è arrivato dal blog ufficiale di Playstation che racconta come il team di sviluppo di Minecraft per PlayStation Vr non abbia avuto troppi intoppi dal lock-down per via della pandemia Covid-19. Questo per via delle solida fondamenta del precedente codice sviluppato per altre piattaforme vr (ossia Oculus di Facebook) che è stato opportunamente adattato dagli sviluppatori di SkyBox Labs e dai responsabili di Sony.

Grazie a PlayStation Vr si raggiungerà un pubblico più vasto rispetto a quello di Oculus e non è escluso che magari altre piattaforme saranno aggiunte a breve. Secondo quanto anticipato saranno introdotte due nuove modalità ovvero quella Immersive e Living Room ma non si è scesi troppo nel dettaglio quindi si può solo immaginare che si andranno a sfruttare le potenzialità infinite di Minecraft abbinandole al controllo in prima persona con il visore per varianti creative e divertenti.

Minecraft è uno dei videogiochi che può godere meglio della realtà virtuale proprio per via della visuale in prima persona nativa e degli infiniti orizzonti offerti dalla natura stessa del gioco che permette di esplorare e modificare i vari mondi che si autogenerano interagendo con altri avatar in multiplayer o semplicemente con animali e personaggi che si incontrano lungo la via.

In realtà virtuale sarà ancora più coinvolgente creare piccole opere d’arte virtuali come le location di Harry Potter oppure una scuola per celebrare la promozione in tempi di coronavirus. A proposito di Minecraft, di recente è stato scovato il mondo che per tanti anni si trovava dietro al menu d’avvio.

