Malware, riecco Emotet: nuova ondata di attacchi

8 Settembre 2020 – 10:48

Una nuova ondata di attacchi Emotet sta colpendo alcuni paesi: sale nuovamente il livello di allerta in Nuova Zelanda, Giappone e Francia.

The post Malware, riecco Emotet: nuova ondata di attacchi appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico