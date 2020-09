La storia bella e travagliata del film animato Il ladro e il ciabattino

Enrico Gamba, meglio conosciuto come 151eg, ha pubblicato sul proprio canale YouTube una versione da lui stesso doppiata in italiano del documentario degli anni ’80 Il ladro che mai si arrese (in originale The Thief Who Never Gave Up). L’originale è una testimonianza molto importante, e se si vuole altrettanto curiosa, del lavoro di Richard Williams, animatore canadese celebre soprattutto per Chi ha incastrato Roger Rabbit, che gli valse due premi Oscar. Ma il suo nome è legato anche a un’altra opera, nota per ben altri motivi: si tratta del film d’animazione Il ladro e il ciabattino, la cui lavorazione iniziò nel 1964 ed è rimasto a tutt’oggi incompiuto. Il documentario, che si vede anche qui sopra, racconta appunto la vicenda lunghissima e travagliata, che finì anche nel Guinness dei primati per la lavorazione cinematografica durata più a lungo.

Williams aveva, appunto, iniziato il film alla metà degli anni ’60: chiaro precursore (altri direbbero: palese ispirazione) di Aladdin, raccontava le mille peripezie di un ladro e di un calzolaio che si trovano a dover salvare le sorti di un palazzo mediorientale, con annessa storia d’amore con la figlia del sultano. Però, il progetto era talmente ambizioso e gli investimenti necessari così ingenti che non riuscì a completarlo nemmeno entro il 1989, data limite imposta dalla casa cinematografica Warner Bros. Il film, dunque, gli fu tolto e uscì nel 1993 in una versione pesantemente rivista, intitolata The Princess and the Cobbler, nella quale il produttore Fred Calvert, senza la supervisione di Williams, aveva inserito quattro momenti musicali e asciugato molte delle trame. Nel 1995 la Miramax, allora di proprietà della Disney, acquisì i diritti e fece uscire un’altra versione, intitolata Arabian Knight, ulteriormente rieditata e con l’introduzione delle voci di numerosi personaggi precedentemente muti.

Entrambe queste versioni andarono male al botteghino e furono accolte da critiche feroci. Più di recente, fra il 2006 e il 2013, un fan della saga, Garrett Gilchrist, ha ripreso in mano il film con l’intenzione di recuperare lo spirito originale voluto da Williams: il cosiddetto The Recobbled Cut, infatti, restaura il montaggio e il sonoro originale della pellicola, inserendo ulteriori momenti musicali solo per dare un senso di compiutezza e mantenendo giusto alcuni frammenti dell’edizione Calvert per una maggiore comprensibilità. Il documentario ora doppiato da Gamba, in collaborazione con lo stesso Gilchrist, restituisce tutta la passione di Williams, morto nel 2019, e la sua volontà di essere fedele all’idea di animazione che voleva esprimere ne Il ladro e il ciabattino originale.

