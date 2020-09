Bitcoin e riciclaggio: come stanno davvero le cose?

8 September 2020 – 10:36

Secondo la Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication le criptovalute non sono lo strumento di riciclaggio che molti pensano.

