BancoEstado vittima di ransomware: banca chiusa

8 September 2020 – 9:53

Sospesa buona parte delle attività dell’istituto cileno in seguito alla compromissione dei sistemi da parte di REvil (Sodinokibi).

