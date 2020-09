Zerocalcare torna con Scheletri e altri progetti

7 Settembre 2020 – 18:03

Attendevamo da tempo notizie da Zerocalcare. E ora sono finalmente arrivate. Per l’autore e disegnatore sta per iniziare un autunno caldo. In queste ore, per esempio, è stata svelata la copertina della sua ultima fatica intitolata Scheletri. A tre anni da Macerie prime, a un anno dalla raccolta La scuola di pizze in faccia del professor Calcare e a pochi mesi della riedizione aggiornata di Kobane Calling Oggi, l’autore noto al secolo come Michele Rech torna con un nuovo lavoro inedito che consisterà di 288 pagine in bianco e nero. Il volume sarà pubblicato il 15 ottobre (ma è già possibile pre-ordinarlo), come sempre da Bao Publishing. La copertina regular è con i colori di Alberto Madrigal, a cui dunque seguiranno prossimamente altre varianti annunciate.

Scheletri, secondo le parole dello stesso Zerocalcare, sarà “più efferato del solito”, una graphic novel che torna sulle angosce generazionali, il limite fra realtà e invenzione e la paura del futuro e del presente. È il racconto di un’età delicatissima, i 18 anni, e di una bugia ingombrante: Zero ogni mattina dice alla madre che va all’università, ma in realtà passa cinque ore seduto in metropolitana, da capolinea a capolinea. Così conosce Arloc, ragazzo un poco più piccolo di lui che ha altri motivi per voler perdere le giornate in un vagone della metro B di Roma; man mano che i due si conoscono, le ombre di Arloc si fondono con il mondo dello spaccio di droga nella periferia.

Ma Scheletri non è l’unica uscita che riguarderà Zerocalcare nei prossimi mesi: a novembre verrà pubblicato anche A babbo morto – Una storia di Natale, un volume cartonato di 80 pagine a colori che parte appunto dalla dipartita di Babbo Natale e si dipana come un’indagine cinica fra gli stereotipi più consunti della festa natalizia. Ora che Figlia e Figlio Natale devono reggere le redini dell’azienda di famiglia, alcuni delitti e oscuri misteri complicano la regolare consegna dei regali. Il tutto nasce da alcune strisce dissacranti che Rech ha già pubblicato lo scorso dicembre.

Il disegnatore continuerà, poi, con le sperimentazioni animate, dopo i corti Rebibbia Quarantine che sono andati in onda durante il lockdown all’interno della trasmissione de La7 Propaganda Live, la quale tornerà sulla stessa rete a partire dall’11 settembre.

