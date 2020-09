Domani arriva Fabio Rovazzi in Call of Duty: come averlo nei panni dell’operatore Morte

7 Settembre 2020 – 20:28

L’anticipazione ufficiale risale a pochi giorni fa, ma l’arrivo effettivo del noto artista e YouTuber nella saga di sparatutto online è previsto per domani, martedì 8 settembre. Rovazzi interpreterà l’operatore Morte, alias Sergio Sulla, in Call of Duty: Modern Warfare e nella variante free to play Warzone.Continua a leggere



L’anticipazione ufficiale risale a pochi giorni fa, ma l’arrivo effettivo del noto artista e YouTuber nella saga di sparatutto online è previsto per domani, martedì 8 settembre. Rovazzi interpreterà l’operatore Morte, alias Sergio Sulla, in Call of Duty: Modern Warfare e nella variante free to play Warzone.

Continua a leggere L’anticipazione ufficiale risale a pochi giorni fa, ma l’arrivo effettivo del noto artista e YouTuber nella saga di sparatutto online è previsto per domani, martedì 8 settembre. Rovazzi interpreterà l’operatore Morte, alias Sergio Sulla, in Call of Duty: Modern Warfare e nella variante free to play Warzone.

Fonte: Fanpage Tech