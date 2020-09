Paola Pisano: il cloud è la base per la PA di domani

5 September 2020 – 10:00

Paola Pisano in una intervista ribadisce la fede italiana nel cloud e la piena convinzione per cui debba essere fondamentalmente materia europea.

The post Paola Pisano: il cloud è la base per la PA di domani appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico