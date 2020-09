The Book Of Vision è la bomba italiana che apre “l’altra Venezia”

4 September 2020 – 6:00

Il personaggio più loquace di tutto The Book Of Vision è la foresta. Non che gli altri non parlino, anzi: è un film denso di interazioni, dialoghi e battibecchi. Eppure, è quel bosco che attira, culla, fa nascere e porta la gente a dire le cose migliori e più importanti. C’è un’espressione terribile e banale che è “la natura si anima” e, come tutte le espressioni banali e usurate, non vuol dire nulla. Tuttavia, in The Book Of Vision la natura si anima davvero, e lo fa con un misto affascinante di carnalità e animismo, con effetti analogici tra il povero e l’inquietante. Il tutto nella cornice di una mitologia folkloristica che non ci appartiene e invenzioni visive.

Il dettaglio più bello in assoluto è che questo film italiano girato in inglese con attori internazionali è pure un’opera prima, l’ha scovata la Settimana della Critica, la sezione autonoma della Mostra del Cinema di Venezia 2020. Carlo Hintermann rincorre questo debutto, dopo parecchi documentari, dalla fine degli anni ’90, ha cercato di realizzarlo per molto tempo e, finalmente finanziato (c’è pure il contributo di Terrence Malick, di cui Hintermann è stato regista di seconda unità per le riprese nostrane di Tree of life), ora è pronto.

La trama mette in prospettiva un medico che oggi studia la storia della medicina su un libro del Settecento e su lettere d’epoca in cui sono raccontate le vicissitudini dei pazienti. I due documenti insieme raccontano l’evoluzione umana e scientifica del passaggio dalla medicina tradizionale (fatta di interpretazione dei sogni, salassi e credenze unite ad evidenze) a quella moderna, in un mondo in cui si muove qualcosa che non possiamo conoscere. I feti sono portati dentro alberi per crescere, i bambini sono sacrificati in un lago. Come se per fare il salto scientifico fosse stato necessario un tributo alla natura e ai suoi spiriti, come se la medicina tradizionale non fosse solo sbagliata, ma diversa e più in contatto con qualcos’altro.

Nonostante il film abbia non poche difficoltà di raccordo e di montaggio nell’armonizzare un racconto tortuoso, e non tutti gli attori recitino al medesimo livello (ma c’è Charles Dance, il capostipite della famiglia Lannister di Game of Thrones, a fare da boa a cui l’intero cast si aggrappa), quando inizia a ingranare sorprende con il comparto visivo (i cui concept, come ci ha raccontato, li ha curati LRNZ). Non è solo per quello che vediamo The Book of Vision, anche per l’economia e il peso che ha. Ci sono creature nere della foresta che potrebbero essere personaggi determinanti e rimangono invece osservatori (come gli spiriti de La principessa Mononoke, solo più inquietanti); ci sono uomini-radice che animano un albero-ventre materno di cui non sapremo mai niente; ci sono voci, sussurri e tutto ciò che anima il bosco, ricreato con un’artigianalità evidente e povera (attori in un costume o attori ricoperti di colore) che, unita alla fotografia sofisticata e al continuo cambio di lenti, danno all’opera un andamento stranissimo.

In questa storia, in cui una donna del presente diventa ossessionata dal racconto di un passato che fa stranamente eco con la sua vita (gli stessi attori interpretano i personaggi di oggi e di ieri), cominciano a esserci le apparizioni dei personaggi immaginati nel mondo reale, come se osservassero che cosa accade ora, come se si materializzassero dalla mente della protagonista che li ha letti. Ci sono diversi momenti e una certa sospensione a cui non siamo abituati, non tutto ha uno scopo nella trama (che tuttavia c’è ed è chiara), molto sta lì a suggerire qualcosa, a lavorare di creazioni visive per superare i confini della sola storia e suggerire che nella realtà che vediamo esiste di più.

Molto facilmente si può non concordare con la visione di mondo di Carlo Hintermann, ma è evidente che la maniera in cui riesce a suggerire una strana unione di naturale e sovrannaturale, ordinaria e al tempo stesso spaventosa, così misteriosa da spingere lo spettatore a volerne sapere di più (che poi è la caratteristica chiave dello stile visivo nipponico, la creazione di un continuo mistero non solo con la trama ma soprattutto con le immagini), merita un applauso. Abbiamo un cinema che punta tutto sulla sceneggiatura, alle volte con risultati ottimi, e in casi solo rari ha così fiducia nelle immagini da lasciar loro le parti più importanti del discorso. The Book Of Vision fa proprio questo.

