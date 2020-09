Surface Duo 2 già in cantiere: nome in codice Zeta

4 Settembre 2020 – 16:48

Ancor prima del debutto sul mercato del primo modelli, Microsoft è già al lavoro sullo smartphone dual screen di seconda generazione.

The post Surface Duo 2 già in cantiere: nome in codice Zeta appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico