Su Twitter arrivano i sottotitoli automatici per audio e video

4 September 2020 – 12:21

(Photo Illustration by Mateusz Slodkowski/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)Twitter è al lavoro per migliorare l’accessibilità del social network implementando entro l’inizio del 2021 un sistema di sottotitoli automatici per i contenuti audio e video.

Nell’annuncio sul suo blog Twitter ha spiegato che la testare la funzione dei tweet vocali ha permesso al social network di capire che stava lasciando ai margini gli utenti con disabilità. “Ci siamo impegnati a rendere Twitter più inclusivo per la comunità dei disabili, creando un team dedicato per concentrarsi su una maggiore accessibilità, strumenti e sostegno”, spiegano Dalana Brand, vice presidente di People Experience e responsabile dell’inclusione e della diversità, e Kayvon Beykpour capo prodotto di Twitter e co-fondatore di Periscope sul blog della società.

La nuova funzionalità dei sottotitoli automatici è un’estensione dei tweet vocali introdotti da Twitter a giugno. Entro l’inizio del 2021 Twitter prevede di rilasciare la funzionalità che aggiungerà i sottotitoli automatizzati ai contenuti audio e video. “Ciò getta le basi per una roadmap a più lungo termine che investe ampiamente nell’accessibilità dei media in tutto il nostro servizio”, commentano Brand e Beykpour nel blogpost.

Per poter sviluppare nuovi servizi rivolti agli utenti con disabilità, Twitter ha anche creato due gruppi di lavoro per costruire un social network più accessibile.

