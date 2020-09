Perché Joe Biden ora è su Animal Crossing

4 Settembre 2020 – 15:03

(foto: Joe Biden campaign)La campagna elettorale di Joe Biden e Kamala Harris in vista delle elezioni presidenziali statunitensi di novembre è arrivata anche sulle piattaforme di gioco online. Dal primo settembre su Animal Crossing: New Horizon è possibile addobbare la propria isola con cartelli di supporto al candidato democratico alla Casa Bianca. Un modo escogitato dal team Biden per poter coinvolgere i potenziali elettori più giovani, anche vista l’impossibilità di poter organizzare eventi dal vivo a causa della pandemia. “Animal Crossing è una piattaforma dinamica, diversificata e potente che riunisce persone provenienti da tutto il mondo. Si tratta, inoltre, di una grande opportunità per la nostra compagnia perché possiamo connettere migliaia di sostenitori contemporaneamente”, ha spiegato a The Verge Christian Tom, responsabile delle digital partnership dell’ex vicepresidente. La squadra del candidato democratico in questi ultimi mesi si è mostrata molto all’avanguardia su questo fronte: ha organizzato numerosi eventi di raccolta fondi, interviste o comizi esclusivamente in streaming (senza contare che anche la stessa convention del Partito democratico svoltasi dal 17 al 20 agosto è stata ripensata completamente come evento online).

La campagna elettorale sulle piattaforme di gioco

I giocatori di Animal Crossing hanno a disposizione quattro cartelli: il logo ufficiale Biden-Harris, quello “Team Joe”, quello Joe con la “E” con i colori del Pride e un’immagine degli iconici occhiali da sole da aviatore indossati dal candidato alla presidenza, sfumati in rosso, bianco e blu. I giocatori dovranno scansione dei qr code appositi, accedendo all’app Nintendo Switch Online.

Stando a quanto riportato dai media statunitensi, i collaboratori di Joe Biden vogliono ampliare questa iniziativa: saranno coinvolti anche influencer che condivideranno i propri gameplay promuovendo il merchandising ufficiale. Per alcuni esperti, queste piattaforme che creano comunità sono un ottimo strumento per veicolare i messaggi culturali della campagna di Biden e Harris, creare un senso di appartenenza. E ovviamente raggiungere fasce d’età che spesso preferiscono non votare.



The post Perché Joe Biden ora è su Animal Crossing appeared first on Wired.

Fonte: Wired