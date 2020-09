Meraviglie di arte botanica iperrealista

4 September 2020 – 11:40

L’arte botanica è una disciplina antica nata con gli erbari medievali secoli fa, e adottata più recentemente in campi della rappresentazione che hanno a che fare più con la creatività che con il mondo scientifico. È proprio in seno a questa tradizione che nascono i lavori dell’artista botanica francese Denise Ramsay: acquerelli dai colori fluidi e un’impostazione iperrealista, che raccontano particolari di fiori inusuali e piante rare.

La cura dei dettagli è maniacale e precisissima: “Il mio scopo” – ha raccontato Ramsay alla rivista Colossal – “è mostrare le specie in modi nuovi e interessanti, prendere un semplice fiore ordinario ed elevarlo”.

The post Meraviglie di arte botanica iperrealista appeared first on Wired.

Fonte: Wired