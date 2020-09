Il mouse per videogiocatori con le piastre magnetiche intercambiabili

4 September 2020 – 11:37

(Foto: Razer)Razer Nega Pro è la nuova proposta del celebre brand dedicato al gaming. Si tratta di un mouse modulare completamente personalizzabile grazie a un sistema di attacco-stacco magnetico di piastre con tasti già montati, ce ne sono in tutto tre per un totale di venti pulsanti che si possono programmare a piacere per venire incontro a ogni esigenza.

Con linee decise e un po’ tamarre tipiche dei gaming mouse, Nega Pro parte dal tracciato del precedente modulare Naga Trinity aggiungendo diverse funzionalità e inevitabili migliorie visti i due anni passati nel frattempo. Il mouse è wireless per più comodità e per non prescindere dal cavo soprattutto in situazioni molto dinamiche ed è ergonomico per favorire un uso anche molto prolungato. Ma si può giocare in modalità wireless, via bluetooth o anche via cavo.

Oltre ai pulsanti fissi sulla sinistra e sotto la rotellina cliccabile, c’è la parte destra che si dedica alla personalizzazione con la superficie magnetica che può accogliere le tre piastre a disposizione. Sulla prima ci sono due tasti per precisione e controllo nei titoli fps, nella seconda ci sono sei pulsanti pensati per giochi alla Fortnite dunque per Battle Royale dove c’è un mix molto rapido di spostamenti, orientamenti, selezione e azione e infine il modulo più grande con dodici tasti per giochi mmo o rts per tempismo e precisione.



Ognuno dei venti tasti può essere assegnato a una seconda funzione per ancora più capacità grazie a Razer Hypershift che si appoggia al software Synapse, ma anche senza questo programma è possibile definire dal mouse fino a cinque profili per ogni tipo di uso e di necessità.

I dati tecnici parlano di 100 ore di gioco continuo, ricarica via cavo con possibilità di continuare a giocare cablati, sensore ottico 20k dpi Razer Focus+ e una vita garantita fino a 70 milioni di clic. Razer Naga Pro è in vendita da subito a un prezzo di 169,99 euro.

