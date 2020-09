È in arrivo Star Trek Day, la convention digitale per i fan

4 September 2020 – 11:25

https://www.youtube.com/watch?v=E1LlbbPQeHk

Il mondo dell’intrattenimento è stato duramente colpito dalle conseguenze del coronavirus, ma ha cercato di non fermarsi. Il successo di un evento virtuale come il Dc FanDome, per esempio, sembra aver dato il là a diverse iniziative simili. Proprio in queste ore Cbs All Access, la piattaforma di streaming americana del gruppo Viacom Cbs, ha annunciato lo Star Trek Day, una convention digitale di 24 ore completamente dedicata al mondo della Flotta stellare. L’evento si terrà l’8 settembre, esattamente 54 anni dopo il debutto del primissimo episodio della saga fantascientifica originale sulla tv statunitense.

La manifestazione sarà l’occasione di celebrare nove serie nate dall’universo di Star Trek, con panel esclusivi, interviste e annunci ancora top secret. Ci saranno diversi omaggi alle produzioni storiche: George Takei e Rod Roddenberry (figlio del creatore della saga, Gene) che parleranno del telefilm originale, mentre da Deep Space Nine arriveranno Terry Farrell, Alexander Siddig, Armin Shimerman, Nana Visitor, Cirroc Lofton; da Voyager Kate Mulgrew, Robert Picardo, Robert McNeill, Garrett Wang, Tim Russ e Ethan Phillips; e da Enterprise Scott Bakula, Linda Park, John Billingsley, Dominic Keating, Anthony Montgomery e Connor Trinneer.

Il grande Patrick Stewart connetterà idealmente passato e futuro del franchise, essendo protagonista sia della già cult The Next Generation e della più recente Picard. Si approfondiranno, infatti, titoli attuali come Discovery (con gli attori Sonequa Martin-Green, David Ajala e gli showrunner Alex Kurtzman e Michelle Paradise) e Lower Decks (con i doppiatori Tawny Newsome, Jack Quaid, Noël Wells, Eugene Cordero e il creatore Mike McMahan). Spazio anche per la serie in arrivo, Strange New Worlds, con i protagonisti Anson Mount, Rebecca Romijn e Ethan Peck. Sicuramente ci sarà modo di anticipare ulteriori novità. In più, non mancherà il risvolto benefico: con l’iniziativa #StarTrekUnitedGives, per ogni utente che si connetterà all’evento, donerà un dollaro ad associazioni che si occupano di uguaglianza e giustizia sociale.

The post È in arrivo Star Trek Day, la convention digitale per i fan appeared first on Wired.

Fonte: Wired